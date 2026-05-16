Горячий выпуск из пресс-центра «Татнефть Арены» после третьего матча финала Кубка Гагарина-2026. Сначала — моя рефлексия по игре «Ак Барса» и «Локомотива»: почему Ярославль снова оказался сильнее в ключевых точках, как Паник забил один из самых странных голов финала, почему шайба Миллера вернула Казань в игру, но не перевернула матч, и как «Локомотив» пережил пятиминутное удаление Полунина в концовке.

Вторая часть — разговор с Павлом Лысенковым. Обсудили финал, модель нынешнего «Локомотива», Боба Хартли, Александра Радулова, серию с «Авангардом», прогноз на четвертый матч и историю с раздевалками: почему КХЛ постепенно продавливает клубы соблюдать медийный регламент и что это меняет для журналистов и болельщиков.

В конце выпуска — пресс-подходы игроков «Локомотива» после победы в Казани. Артур Каюмов — про гол Паника, родной Татарстан и татарские песни. Георгий Иванов — про пятиминутку в меньшинстве и поездку на поезде. Никита Черепанов — про смену больше четырех минут и свой гол в финале.