ИНАЛ ТАНАШЕВ – критика болельщиков, драки с футболистами, мечта о ЧМ | Большое интервью
Инал Танашев – молодой арбитр РПЛ из Кабардино-Балкарии, который прошёл путь от судейства в любительских лигах до работы на финале кубка страны.
Мы приехали на родину Инала – небольшой посёлок Урух, чтобы познакомиться с его семьёй и узнать, почему он стал арбитром, как родные реагируют на публичную критику и о чём мечтает главный герой.
Пишите в комментариях, как вам выпуск и кого хотели бы видеть в следующем интервью?
#танашев #судейство #рфс