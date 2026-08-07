Инал Танашев – молодой арбитр РПЛ из Кабардино-Балкарии, который прошёл путь от судейства в любительских лигах до работы на финале кубка страны.

Мы приехали на родину Инала – небольшой посёлок Урух, чтобы познакомиться с его семьёй и узнать, почему он стал арбитром, как родные реагируют на публичную критику и о чём мечтает главный герой.

Пишите в комментариях, как вам выпуск и кого хотели бы видеть в следующем интервью?

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