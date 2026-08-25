00:00 Это Англия

00:40 Новый Челси

08:35 Ливерпуль

20:15 Быстрый Ньюкасл

25:15 Мощь Брентфорда

32:15 Каррик и МЮ

41:18 Халл троллит МЮ

47:00 Мареска троллит всех

55:30 Крах Виллы

01:04:00 Арсенал чемпион

Подкаст Это Англия обсуждает по три злободневных тезиса от каждого из спикеров: Тимур Журавель, Филипп Кудрявцев, Григорий Телингатер. Первый тур нового сезона АПЛ. Новый Челси Хаби Алонсо. Палмер, Роджерс и яркая атака. Брентфорд - лучший перфоманс тура. Новичок Лиги Халл Сити смешно троллит МЮ после домашней победы. МЮ по ходу сезона снова дернется за системным тренером-иностранцем, что ждёт Майкла Каррика. Предположительные покупки Барколя и Минте не решат проблем Ливерпуля. Почему Ливерпуль был так плох. Что ждёт Ираолу. Астон Вилла закончит сезон во второй десятке. Эмери, потеря игроков, крупное поражение. Арсенал может проиграть только самому себе, усиление Артеты, команда без слабых мест. Эдегор, Цолис, Сака, Бруно, Райс - огромный запас прочности. Марк Геи в опорной зоне Манчестер Сити - не тактическая идея, а поза Марески для трансферов. Что принес Мареска в Сити и почему он так ждёт Энцо. Ньюкасл не потерпит бедствия, которое ему предрекли после продаж. Самая быстрая атака АПЛ.

Мой телеграм: https://t.me/timzhur

Уан Писака: https://t.me/telingaterEPL

АПЛ навсегда: https://t.me/pl_forever

Мой паблик в ВК: https://vk.com/timzhur