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РЕВОЛЮЦИЯ В ЧЕЛСИ: АЛОНСО ПОДПИСАЛ ДЖОРДАНА ХЕНДЕРСОНА И ДЭННИ УЭЛБЕКА!
Футбол
Челси
Английская Премьер-лига
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#chelsea
#челси #хендерсон
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