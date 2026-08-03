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ПЕРВАЯ ОСЕЧКА АЛОНСО! Челси - Тоттенхэм (1:2). Обзор матча. Chelsea 1-2 Tottenham. Highlights

46:16

УЭЛБЕК И ХЕНДЕРСОН В ЧЕЛСИ! Делап и Джексон на выход? Йоргенсен вместо Слонины, Стоунз едет в Интер

54:06

МОРГАН РОДЖЕРС В ЧЕЛСИ! ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ПАЛМЕРА И НЕОБХОДИМЫЙ ИГРОК ДЛЯ АЛОНСО?

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ДЖАКА В ЧЕЛСИ? Новый левый защитник из Райо! Мареска признался. Гюсто в Манчестер Сити?

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МАН СИТИ ПЕРЕПЛАТИЛ ЧЕЛСИ ЗА МАРЕСКУ? ЛАКРУА В ЧЕЛСИ, А ЧАЛОБА В КОМО? ДРАМА ПО ЭНЦО ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

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