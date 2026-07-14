Совсем скоро дропнем конкурс в ТГ-каналах Феди и Хабиба. А пока подпишитесь, чтобы стать участниками:

ТГ-канал Хабиба: https://telegram.me/khabib_nurmagomedov

ТГ-канал Феди: https://telegram.me/smol_10

Один из самых влиятельных спортсменов мира — в гостях у Smol Talk!

Непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе, лицо смешанных единоборств, большой любитель и знаток футбола Хабиб Нурмагомедов заглянул к Феде на большой разговор.

Обсудили новый формат чемпионата мира, наследие «Анжи», проблемы детского футбола, лучших тренеров и игроков мира, а также чемпионат родного села Хабиба.

Не оставили без внимания и UFC: тренд на ударников, бизнес-модель промоушена, развитие новых рынков, Конор Макгрегор и предстоящие бои подопечных Хабиба. Всё это ищи в новом эпизоде подкаста!