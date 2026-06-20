Бразилия — провал, нефутбольный человек выиграет ЧМ-2026, Месси или Мбаппе | Кто здесь Царь? #1
👑 Премьера шоу о чемпионате мира «Кто здесь царь?» с участием Сергея Игнашевича и Александра Мостового.
Гость первого выпуска - Игорь Джабраилов. Комик отбивается от титанов российского футбола и ногами, и словами.
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Главные темы выпуска:
• Можно ли снять тренера посреди мундиаля?
• Бразилия - главный провал ЧМ?
• Сможет ли нефутбольный человек выиграть ЧМ?
• Месси или Мбаппе - голевая дуэль десятилетия?
• Кто выиграет ЧМ - Испания или Франция?