👑 Премьера шоу о чемпионате мира «Кто здесь царь?» с участием Сергея Игнашевича и Александра Мостового.

Гость первого выпуска - Игорь Джабраилов. Комик отбивается от титанов российского футбола и ногами, и словами.

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Главные темы выпуска:

• Можно ли снять тренера посреди мундиаля?

• Бразилия - главный провал ЧМ?

• Сможет ли нефутбольный человек выиграть ЧМ?

• Месси или Мбаппе - голевая дуэль десятилетия?

• Кто выиграет ЧМ - Испания или Франция?