АПЛ на паузе, против Манчестер Сити весь футбольный мир, Роналду скандально уходит из сборной, а это значит, что пора сесть и спокойно поговорить про... Тоттенхэм?

К нам в гости пришел Даня Кузнецов, человек, который уже 14 лет несет чуть ли не самое сложное фанатское бремя. Обсудили практически все: трансферную кампанию, игровые проблемы и поведение Роберто Де Дзерби на послематчевых пресс-конференциях. Ну и самое главное: почему фанатам Тоттенхэма нужно до конца верить в итальянца?

✅ Ответы на эти и другие вопросы мы нашли в излитой душе нашего гостя. Инджой!

Ютуб канал Дани Кузнецова: https://youtube.com/@danonyt17?si=JV2MAWJqNR2zg8DI

Телеграм канал Виталия Мягкого:

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Телеграм канал Кирилла Михайлова: https://t.me/football_barista

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Таймкоды:

00:00:00 - Привет!

00:01:41 - Как ты?...

00:03:05 - Как ты начал болеть за Тоттенхэм?

00:07:17 - Трансферное лето команды: как дедлайн окна повлиял на твою оценку?

00:17:46 - Вратарская позиция: поддерживаешь ли ты ставку Де Дзерби на Кински?

00:22:43 - По данным Opta, Тоттенхэм должен идти на 13 месте таблицы по ожидаемым очкам. Что там с атакой?

00:35:25 - Самая спорная линия команды прямо сейчас. Что не так с полузащитой Тоттенхэма?

00:43:29 - Начало блока про Роберто Де Дзерби

00:43:43 - На момент прихода итальянца ты был за или против этого?

00:45:05 - Де Дзерби как оратор: честность или сглаживание углов?

00:53:58 - Оценка старту сезона 26/27 (спойлер: не единица)

00:54:12 - Де Дзерби как тактик: гибкость или догматичность?

01:09:05 - Какой запас доверия есть у Де Дзерби?

01:15:01 - Кто, если не Де Дзерби?

01:18:46 - Как ситуация с Ришарлисоном повлияла на твое отношение к нему?

01:19:31 - Новая оборона Тоттенхэма: норм или стрем?

01:22:33 - Ван Хекке или Вушкович?

01:23:36 - Идеальный стартовый состав Тоттенхэма?

01:25:51 - Первая позиция, которую нужно усилить этой зимой?

01:27:10 - Три лучших и три худших футболиста Тоттенхэма на старте сезона?

01:33:03 - Какое место займет Тоттенхэм в этом сезоне АПЛ?

01:35:00 - Что заставляет тебя продолжат верить в команду?

01:42:05 - И совсем немножко про Леви