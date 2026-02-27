Готовимся и встречаем вместе 28 тур АПЛ. Английская Премьер-лига делает очередной оборот с супер матчем Арсенал - Челси в воскресенье. Михаил Горячев подготовил традиционное превью, где предлагает свою футбольную аналитику применить к возможным вариантам событий. Таблица АПЛ уже запутала всех в гонке за чемпионство и Лигу Чемпионов.

Вулверхэмптон в пятницу принимает Астон Виллу. Бернли ожидает дома Брентфорд. Ливерпуль попробует снова обыграть дома Вест Хэм. Борнмут ждет Сандерленд, который проиграл 3 матча подряд. Ньюкасл после ЛЧ принимает дома Эвертон. Лидс и Манчестер Сити завершат вечер субботы. Манчестер Юнайтед в воскресенье экзаменует Кристал Пэлас. Брайтон и Ноттингем Форрест вспоминают 7:0 с прошлого сезона. Фулхэм в дерби ожидает Тоттенхэм.