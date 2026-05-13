Новый «Хоккейный разговор» на канале «Роман с Хоккеем» — и впервые в гостях Михаил Зислис. Обсуждаем первый матч финала Кубка Гагарина 2026 в Ярославле: впечатления от игры, атмосферу, разницу с полуфинальной серией «Локомотива» и «Авангарда» и то, почему старт финала пока не дал того накала, которого многие ждали.

Отдельно говорим про историю с раздевалками, организацию работы после матча, открытую раздевалку победившей команды, расширенную пресс-конференцию и вообще про то, как сейчас выглядит работа вокруг финала изнутри. Плюс — большой блок про трансферы КХЛ: новый главный тренер «Трактора», рынок центров, интересные фамилии, расклады по СКА, Минску, «Салавату Юлаеву», «Локомотиву» и другим клубам.

Получился плотный часовой разговор прямиком из Ярославля: про финал, кулуары, ощущения от серии и свежие трансферные сюжеты, которые уже начинают раскачивать межсезонье. Если смотрите в записи — пишите в комментариях, как вам первый матч финала и кто, по-вашему, в итоге возьмет Кубок Гагарина.