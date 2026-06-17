Михаил Борзыкин рассказывает последние новости российского футбола и чемпионата мира. Месси сделал хет-трик, в очередной раз доказав, что все остальные должны брать у него автографы. Вратарь Кабо-Верде Возинья вошел в историю после матча с Испанией. Батраков женился. А Сергей Юран остается главным шарлатаном в нашем футболе.

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