Открываем футбольный 2026 год выпуском в квартире. Классическое трио C&C анализирует случившееся в новом году: от отставки Хаби Алонсо до исторической победы норвежского футбола в игре против гиганта.

Мы основательно поговорили с Никитой Хайкиным и узнали все секреты подготовки к матчу с «Сити» и, конечно, затронули будущее этого волшебного коллектива.

Не обошли стороной творческую (а может, и черновую) работу Спаллетти в «Ювентусе» и постарались вместе с Антоном Михашенком вылечить «Тоттенхэм».

Приятного просмотра!