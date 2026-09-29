Уэйн Руни вспоминает один из величайших периодов в истории «Манчестер Юнайтед» — путь команды с 2005 по 2008 год.

Когда Рой Кин покинул клуб, «Юнайтед» уступал доминирующему «Челси» Жозе Моуринью, а сэр Алекс Фергюсон начинал очередную масштабную перестройку.

Но вокруг молодых Уэйна Руни и Криштиану Роналду постепенно формировалась команда, которая совсем скоро вернула себе чемпионство Англии, а затем покорила Европу.

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