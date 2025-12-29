Скачивайте ГОЛ тут: https://gol.go.link/ffcew

🏁 Семнадцатый тур АПЛ подошел к концу! Пора подводить его итоги. Артём Таран, Виталий Мягкий и Кирилл Михайлов во всех деталях обсудили матчи прошедшего уикэнда в Англии.

🔹 В первом тайме на голову сильнее Ньюкасл, во втором – Челси. На Сент-Джеймс Парк покатое поле?

🔹 Эрлинг Холанд обошел Криштиану Роналду по количеству голов в АПЛ – 104. Догонит ли он Ширера, когда сравняется с португальцем по сыгранным матчам?

🔹 Кальверт-Льюин забивает в 5 матче подряд. Не пора ли выносить Золотой мяч уже сейчас?

🔹 Гол на 300 миллионов: Исак забил с передачи Виртца. Но в момент удара сломал ногу. А в меньшинстве Тоттенхэм чуть не спасает Ришарлисон. Собираются ли партнеры помогать бешеному бразильцу?

🔹 Манчестер Юнайтед опять много атакует и проигрывает, а Лени Йоро показывает защитникам АПЛ, почему нельзя давать Моргану Роджерсу бить с правой. Как Аморим планирует выгребать без десятка ключевых игроков?

✅ Короче, мы обсудили абсолютно всё, что произошло в прошедшем туре Премьер-лиги! Залетайте посмотреть.

