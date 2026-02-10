Российская гандболистка Алёна Ихнева большую часть карьеры провела за границей и играла в Македонии, Франции, Хорватии и Венгрии. Нынешний сезон Алёна начала в Турции и со своим новым клубом «Бурса Буюкшехир» борется за победу в Европейском кубке! Я отправился в гости к Алёне в город Бурса, чтобы узнать: зачем менять чемпионат России на Турцию? Как уехать играть в Европу в 19 лет? И почему её перестали вызывать в сборную России? Впервые на канале большой выпуск про гандбол!