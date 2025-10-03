описание: Самый ожидаемый матч 7 тура АПЛ! На канале FootballMike мы представляем вам полное превью к главному топ матчу тура: грандиозному противостоянию Челси-Ливерпуль! Этот топ-поединок обещает стать настоящей битвой за чемпионские амбиции, и мы разберем его по косточкам. Ведущий комментатор АПЛ Михаил Горячев собрал звёздную команду экспертов: у нас в гостях Алексей Ярошевский, Саша Журавлев, Сурен Аванесьян и Артем Слицкий! Вместе мы проанализируем каждый аспект этого матча, чтобы вы были максимально готовы к "лондонскому дерби" (если игра на "Стэмфорд Бридж") или просто к центральному матчу тура.

