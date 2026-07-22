Четвёртый этап Открытого чемпионата РДС в рамках фестиваля «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв» получился одним из самых насыщенных в сезоне. «Бетонный Колизей» вновь подтвердил свою репутацию одной из самых сложных и бескомпромиссных трасс чемпионата: зрители увидели зрелищные дуэли и сразу несколько жёстких крэшей. Кроме того, в рамках этапа в чемпионате дебютировали новые пилоты, а также пробовали свои силы в профессиональных дрифт-соревнованиях участники проекта «Медиа Гонки». Главным героем уик-энда стал Сергей Корнеев, который впервые в карьере поднялся на высшую ступень пьедестала этапа RDS Open.

Собрали для вас дайджест самых ярких событий, неожиданных поворотов и значимых моментов четвёртого этапа.

Видео: https://disk.yandex.ru/i/BumGXDEP538QcQ