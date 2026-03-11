Прошедший тур РПЛ стал одним из самых непредсказуемых в текущем сезоне. Практически все лидеры турнирной таблицы не сумели избежать потери очков — «Зенит» и «Краснодар» синхронно уступили с минимальным счетом, а «Локомотив» сыграл результативную ничью с «Ахматом». Но наиболее болезненным результатом отметился ЦСКА — подопечные Челестини были разгромлены «Динамо» в московском дерби.

«Спартак» и «Акрон» устроили голевую перестрелку, «Сочи» Осинькина проиграл очередной матч, а ВАР в матче «Ростова» и «Балтики» снова подарил нам повод поговорить о судействе. В общем, тур получился действительно событийным.

В новом выпуске Тимофей Синявский подробно рассказал о самых интересных событиях 20-го тура РПЛ. Это «Футбольный клуб». Мы начинаем!

