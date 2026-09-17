7:2 Барселоны с Расингом. Шченсны мотивирует забивать больше!
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«Барса» разгромила «Расинг» на «Камп Ноу» со счетом 7:2. Флику даже пришлось выпускать Вййчеха Шченсны!
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00:00 - Начало
00:11 - А смысл?
05:01 - Капитан Рафинья
08:33 - Флик выжидает
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