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«Барса» разгромила «Расинг» на «Камп Ноу» со счетом 7:2. Флику даже пришлось выпускать Вййчеха Шченсны!

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00:00 - Начало

00:11 - А смысл?

05:01 - Капитан Рафинья

08:33 - Флик выжидает

#барселона #футбол #барса #гол #ямаль