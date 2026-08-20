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Самые яркие, дорогие и хитрые трансферы этого лета в 40-минутном видео. Родри и Адейеми в «Барселоне», Диоманде и Кукурелья в «Реале», Роджерс и Палестра в «Челси», Тилеманс и Сантос в «Ман Юнайтед», Морейра и Рамуш в «Милане». Как Иньяки Пенья оказался в Греции, а Романо Шмид во «Фрозиноне»? Свободные агенты и топ арендованных игроков!

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Таймкоды:

00:00 Видео, которое я боюсь записывать

01:23 Рекордные трансферы. Морган Роджерс в «Челси». Элиотт Андерсон в «Ман Сити», Ян Диоманде в «Реал Мадрид»

03:51 «Барселона» получила Родри и два вопроса

05:38 «Тоттенхэм» вернулся, чтобы тратить! Сандро Тонали и Матеуш Фернандеш для футбола Де Дзерби

06:17 «Арсенал» и три зайца

07:18 Рекордный трансфер «Милана». Сколько забьет Гонсалу Рамуш в Серии А?

08:13 Энтон Гордон в «Барселоне»

08:30 Мастер паса для системы Де Дзерби и защитник для тройки Хаби Алонсо

09:59 Топ-трансфер для меняющейся «Астон Виллы»

11:00 Самый тотальный левый защитник и самый предсказуемый разбор трансфера

11:44 «Ньюкасл» не только продает! Два таланта для «Челси» и ПСЖ

13:04 Самый зрелый 19-летний защитник

13:36 «Бавария» стала еще сильнее в атаке (да, так можно)

15:06 Два интересных трансфера для «Ман Юнайтед»

16:54 Рекордная продажа «Страсбура». Аклиуш для ПСЖ

17:55 Замена Думфриса в «Интер»

18:18 Обновление рекорда «Брентфорда»

19:08 Акула в Сене!

20:12 Трансферы для Диего Симеоне

21:44 Мега-угроза со стандартов для Николя Жовера

22:53 Воссоединение Ханси Флика и Карима Адейеми

23:47 Игрок «Осасуны» для футбола Андони Ираолы

24:28 Трансферы для «Ноттингем Форест» и «Лидса»

25:25 Алмаз для Эмери

26:03 Замена Гримальдо для «Байера»

26:52 Игроки для Лучано Спаллетти

28:05 Трансферная дичь из Football Manager

28:56 Хитрые трансферы для «Бенфики» и «Байера»

30:20 Шок-трансферы: Иньяки Пенья и Романо Шмид

31:27 Аренды: Мастантуоно в «Фиорентину», Коуто в «Комо», Опенда в «Лион», Гарначо в «Астон Виллу», Араухо в «Ливерпуль» и тер Стеген в «Аякс»

34:33 Специальный фрагмент для Беппе Маротты. Свободные агенты для «Реала», «Аякса», «Тоттенхэма» и «Интера»

37:12 Гик-трансферы для «Сельты» и «Кристал Пэлас»

39:00 Просчет по хрону и компактность Карлуша Кейруша

Пара видео про новые проекты грядущего сезона:

Андони Ираола в «Ливерпуле»: https://youtu.be/20gnaWdFJAw

Хаби Алонсо в «Челси»: https://youtu.be/Fk_d7NanL08

Перемены в «Мадриде»: конференция Переса, интервью Мбаппе, выборы и назначение Жозе: https://youtu.be/PjUpRPhnzGo

Все еще актуальное видео про «Мадрид»

Мадридская головоломка: правда ли Винисиус и Мбаппе вдвоем мешают «Реалу»? https://youtu.be/HIZ6XcVuXBY

И сборная сезона-2025/26: Ямаль или Олисе? Бонус: список лучших опорников в топ-5 https://youtu.be/zWUS3X9GOKs