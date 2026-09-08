Лига Чемпионов возвращается! В новом Превью разбираем матчи игрового дня: Реал Мадрид — Интер, Боруссия Дортмунд — Вильярреал, Порту — Манчестер Сити, а также АЕК — ЛАСК, Брюгге — Астон Вилла и Лилль — Бетис. Михаил Горячев представляет подробное Превью матчей ЛЧ на канале FootballMike: главные интриги, форма команд, ключевые игроки и рассуждения о встречах.

🏆 Лига Чемпионов — разбираем весь игровой день!

⚽ Реал Мадрид — Интер

Одна из центральных вывесок дня. Что предложит Интер одному из главных фаворитов турнира и какие факторы могут решить исход этого противостояния?

⚽ Боруссия Дортмунд — Вильярреал

Немецкий клуб принимает опасного соперника из Испании. Разбираем сильные и слабые стороны команд и пытаемся понять, кому больше подходит сценарий этого матча.

⚽ Порту — Манчестер Сити

Непростой выезд для Манчестер Сити. Насколько серьёзное сопротивление способен оказать Порту и чего ждать от одного из фаворитов Лиги чемпионов?

⚽ АЕК — ЛАСК

Противостояние, которое может остаться в тени громких вывесок, но здесь тоже есть свои интриги. Оцениваем шансы команд и выбираем свой вариант на матч.

⚽ Брюгге — Астон Вилла

Особое внимание английскому клубу. Астон Вилла отправляется на непростой европейский выезд в Бельгию — разбираемся, чего ждать от команды и насколько опасен для неё Брюгге.

⚽ Лилль — Бетис

Франция против Испании. Две интересные команды, способные подарить один из самых ярких матчей игрового дня.

🔥 Шесть матчей — шесть идей. Разбираем команды, ключевые факторы каждой встречи и выбираем свои исходы.

💬 А какие ваши предположения на этот игровой день Лиги чемпионов? Кто победит в матче Реал — Интер? Справится ли Манчестер Сити с Порту? Как выступит Астон Вилла? Пишите свои варианты в комментариях!

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