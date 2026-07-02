ТОП 10 Невезучих звезд на ЧМ
Ромелу Лукаку с огромнейшим отрывом лучший бомбардир в истории сборной Бельгии! Но в то же время – один из главных неудачников на Чемпионатах Мира. До турнира этим летом у него было всего 5 забитых мячей! А вот промахов – предостаточно.
В новом ТОП-10 вспоминаем других звездных игроков, которым катастрофически не везло на главном турнире в истории футбола.
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