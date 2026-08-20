Казалось бы, совсем недавно мы провожали чемпионат мира, а здесь уже и клубный сезон полноценно возвращается! Завтра, 21 августа, матчем «Арсенала» и «Ковентри» стартует новый розыгрыш АПЛ.

Самая сильная, конкурентная и богатая лига планеты традиционно таит больше всего будоражащих интриг. Кто заберет титул? Кого ждать в зоне Лиги чемпионов? Потенциальные сенсации, разочарования, прорывы, взлеты и падения – вопросов и мыслей не сосчитать.

В преддверии первого тура ведущий «Футбольного клуба» Алексей Ярошевский масштабно прошелся по грядущему английскому сезону, уделив внимание каждой команде. Да, эфирное время получили все 20 клубов! От размышлений не скрыться никому. Поехали!

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Алексей Ярошевский

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00:00 Вы в «Футбольном клубе»! АПЛ возвращается

00:36 «Арсенал» идет защищать титул фаворитом

03:34 Трудности новой эры «Ман Сити»

07:39 «МЮ» предрекают взлет

10:21 Интригующий «Челси» Алонсо

14:17 В «Ливерпуле» меняется курс и идеология

16:56 «Тоттенхэм» грандиозно закупился

18:29 Очередное испытание Эмери в «Астон Вилле»

20:37 «Ньюкасл» – грусть

21:51 «Эвертон» стабилен

23:25 Обескровленному «Брайтоу» играть на два фронта

25:05 Непростая работа Розе в «Борнмуте»

26:53 «Пэлас» сохранил костяк, но потерял Гласнера

28:48 «Лидсу» будет тяжело

29:53 Рост амбиций «Брентфорда»

31:50 Мы увидим «Фулхэм» Арбелоа

32:49 Повышенное давление на «Сандерленд»

34:04 В «Ноттингеме» продолжается шоу Маринакиса

35:31 «Ковентри» кажется сильнейшим из новичков

37:09 «Ипсвич» и «Халл» обречены на страдания