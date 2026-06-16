Эксперты:

Геннадий Орлов

Алексей Стрепетов

Алексей Игонин

Темы:

= «Мир сошёл с ума!» - отмечаем успех Дика Адвоката и задаёмся вопросом: почему он уже 10 раз говорил об окончании карьеры, но в свои почти 79 всё ещё работает.

= «Ваши ожидания — общие ожидания»: отмечаем старт чемпионата мира и понимаем, что сюрпризы ещё точно должны быть.

= «Футболист» на «футболиста»: в трансферных слухах с «Зенитом» всё больше фигурирует обмен игроками с возможной доплатой. Почему так?

= Кадровая ситуация глаза заслуженного тренера России: Алексей Стрепетов — о вратарях, середине поля и собственных воспитанниках.

= А ещё поздравляем Вячеслава Колоскова с юбилеем и разыгрываем книгу «Колпинский футбол» с автографами экспертов.