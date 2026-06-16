#ТФ379: "Вечный" Адвокат | Правда о вратарях Семака | Кто на самом деле нужен Зениту
Эксперты:
Геннадий Орлов
Алексей Стрепетов
Алексей Игонин
Темы:
= «Мир сошёл с ума!» - отмечаем успех Дика Адвоката и задаёмся вопросом: почему он уже 10 раз говорил об окончании карьеры, но в свои почти 79 всё ещё работает.
= «Ваши ожидания — общие ожидания»: отмечаем старт чемпионата мира и понимаем, что сюрпризы ещё точно должны быть.
= «Футболист» на «футболиста»: в трансферных слухах с «Зенитом» всё больше фигурирует обмен игроками с возможной доплатой. Почему так?
= Кадровая ситуация глаза заслуженного тренера России: Алексей Стрепетов — о вратарях, середине поля и собственных воспитанниках.
= А ещё поздравляем Вячеслава Колоскова с юбилеем и разыгрываем книгу «Колпинский футбол» с автографами экспертов.