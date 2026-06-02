Трансферное окно КХЛ открыто! Главные сделки и инсайды | Александр Черных, Winners
#АлександрЧерных #ХоккейныйРазговор #КХЛ
«Хоккейный разговор» с хоккейным агентом Александром Черных (агентство Winners) на второй день после открытия трансферного рынка КХЛ в 2026 году.
Обсуждаем назначение Дмитрия Квартальнова в «Локомотив», обмен Василия Атанасова в СКА, переход Кирилла Пилипенко в «Амур», первые сделки рынка, работу генеральных менеджеров и то, как сейчас выглядит трансферная карта КХЛ.
Отдельно поговорим про игроков агентства Winners, будущее Василия Глотова, Данила Аймурзина, Кирилла Пилипенко и других хоккеистов, которые могут стать важными героями этого межсезонья.
Плюс — слухи, инсайды, работа агента во время открытия рынка, логика клубов, неожиданные решения и первые выводы по межсезонью-2026.
Таймкоды:
(добавим после эфира)
Агентство Winners:
Тг-канал — https://t.me/winnershockey
Сайт — https://wnrs.ru/
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