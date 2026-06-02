#АлександрЧерных #ХоккейныйРазговор #КХЛ

«Хоккейный разговор» с хоккейным агентом Александром Черных (агентство Winners) на второй день после открытия трансферного рынка КХЛ в 2026 году.

Обсуждаем назначение Дмитрия Квартальнова в «Локомотив», обмен Василия Атанасова в СКА, переход Кирилла Пилипенко в «Амур», первые сделки рынка, работу генеральных менеджеров и то, как сейчас выглядит трансферная карта КХЛ.

Отдельно поговорим про игроков агентства Winners, будущее Василия Глотова, Данила Аймурзина, Кирилла Пилипенко и других хоккеистов, которые могут стать важными героями этого межсезонья.

Плюс — слухи, инсайды, работа агента во время открытия рынка, логика клубов, неожиданные решения и первые выводы по межсезонью-2026.

Таймкоды:

(добавим после эфира)

Агентство Winners:

Тг-канал — https://t.me/winnershockey

Сайт — https://wnrs.ru/

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