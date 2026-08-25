АЛЕКСЕЙ БАТРАКОВ: «Галатасарай» и жизнь после «Локо» | Galatasaray ve Lokomotiv Sonrası karyeri
Интервью Алексея Батракова в преддверии нового этапа в «Галатасарае» — про ожидания, страхи, турецкий язык, игровой номер, рейтинг FIFA, поддержку в друзей и будущее «Локомотива»
Alexey Batrakov ile yapılan röportaj: beklentiler, korkular, türk dili öğrenmesi, forma numarası, FIFA sıralaması, arkadaşlarından aldığı destek ve Lokomotiv'in geleceği.
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