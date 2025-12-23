«Наполи» выиграл второй трофей за год! Такого с южанами не случалось очень давно. Антонио Конте к скудетто добавил ещё и Суперкубок. В финале четырёх первыми отсеялись «Милан» и «Интер», а чашку разыграли «Наполи» и бешеная «Болонья» Винченцо Итальяно – одного из самых интересных итальянских тренеров новой волны.

Хойлунд, Давид Нерес, Мактоминей, Лоботка и компания оказались сильнее всех и без вопросов забрали трофей. Как это было? Почему вообще вместо миланского дерби в финале сошлись «Наполи» и «Болонья»? Что за скандал устроил Макс Аллегри? И главное: как, чёрт возьми, Антонио Конте это делает?! Без Де Брюйне, без Лукаку – он снова побеждает!

Это «Футбольный клуб». Погружаемся в мир кальчо!

#Наполи #Милан #Интер

Ведущий выпуска:

Михаил Громов https://t.me/gromov_calcio