В этом ролике поговорим про шуточную (или нет) кличку Килиана Мбаппе. Вы наверняка видели приколы про диктатора. Шуточные видосы набирают миллионы просмотров в соцсетях. Мбаппе в генеральском мундире под грозную музыку восседает на троне, раздает приказы партнерам и управляет футболом «Реала» и сборной Франции. Прикол зашел так далеко, что плакаты с Мбаппе в диктаторском обличии появляются и на матчах чемпионата мира. Мбаппе даже называют Мобуту – в честь бывшего диктатора Заира. Шутят, что он назначает тренеров, увольняет директоров, выгоняет партнеров и сам решает, когда играть за сборную. Мемов стало ну очень много. Кажется, пришло время разобраться, реально ли Мбаппе диктатор или шутка уже вышла из-под контроля?

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