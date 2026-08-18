Кавай ни в чем не виноват, Лейкерс опять продали, дневник Летней Лиги и последние новости
00:00:00 - интро
00:01:22 - про Кавая и Клипперс
00:12:11 - продажа Лейкерс
00:21:16 - дайджест новостей
00:30:24 - дневник летней лиги
00:55:07 - ответы на вопросы
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