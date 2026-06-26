Официальная позиция канала по поводу обмена - обмен говно

Я не понимаю план Шарлотт с т.з. баскетбола, об этом в основном и видео. С т.з. ценности активов это ставка на угасание Миннесоты, ее понять можно, но сам факт этого обмена показывает, как далеко Миннесота готова зайти, лишь бы не разваливаться в нулину.

Со стороны Миннесоты я назвал это интересным обменом и хорошим бизнесом, и это я погорячился.

То есть интересно - да, Ламело сюда скорее всего впишется, и сделает их сильнее.

Хороший бизнес - вряд ли. То есть получен приличный игрок и не за сильно дорого. Но проблема в том, что Миннесота все еще вряд ли на уровне Тандер/Сперс, путей для дальнейшего усиления нет, и Эдвардс все равно захочет свалить, и тогда этот свап (там один чистый свап в 28-м, остальные уже перезаложены несколько раз) и пик выйдут сильно боком. То есть в итоге они вряд ли намного отсрочили "после Эдвардса", но они точно сделали это "после Эдвардса" хуже.

Я как будто понимаю, зачем они это сделали. У них не должно было быть шансов и на Ламело, они усилились этой сделкой больше, чем казалось возможным.

И наверное есть какой-то совсем мизерный шанс, что Ламело дико зайдет, они подпишут кого-то удачно на мини-МЛЕ, или удачно обменяют Гобера/Макдениелса, и тогда... А будущее после Эдвардса и так будет хреновым...

Но сейчас, когда я немного про это подумал, вряд ли я бы на их месте на эту сделку пошел