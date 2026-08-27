Мостовой в «Локо», Луис Энрике во «Фламенго», Адамов в «Селтике» — главные трансферные новости - ВидеоСпортс
ВидеоСпортс
ГлавнаяТВ-каналыФутболТВ СТАРТКлубыАвторы и шоуВиды спортаРегби