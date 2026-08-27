Мостовой в «Локо», Луис Энрике во «Фламенго», Адамов в «Селтике» — главные трансферные новости
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Кто может уйти из «Зенита» и где продолжат карьеру футболисты клуба? В новом выпуске СБГ ШОУ обсуждаем главные трансферные новости: возможный переход Луиса Энрике во «Фламенго», будущее Андрея Мостового и интерес «Локомотива», а также перспективы Дениса Адамова.
Разбираем трансферные слухи, возможные замены, решения руководства и то, как изменения состава повлияют на игру «Зенита». Какие переходы действительно состоятся, кого клуб постарается сохранить и какие новички нужны команде?
Напишите в комментариях: кого из этих игроков «Зениту» нельзя отпускать?
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