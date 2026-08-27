Поддержать СБГ ШОУ: https://www.donationalerts.com/r/sbg_show

Подписывайся на ВК: https://vk.com/sbgshow

Подписывайся на ТГ: https://t.me/sbg_show

Подписывайся на инст: / show_sbg

Подписаться на Бусти: https://boosty.to/sbg_show

Кто может уйти из «Зенита» и где продолжат карьеру футболисты клуба? В новом выпуске СБГ ШОУ обсуждаем главные трансферные новости: возможный переход Луиса Энрике во «Фламенго», будущее Андрея Мостового и интерес «Локомотива», а также перспективы Дениса Адамова.

Разбираем трансферные слухи, возможные замены, решения руководства и то, как изменения состава повлияют на игру «Зенита». Какие переходы действительно состоятся, кого клуб постарается сохранить и какие новички нужны команде?

Напишите в комментариях: кого из этих игроков «Зениту» нельзя отпускать?

Подписывайтесь на СБГ ШОУ — честно обсуждаем «Зенит», российский футбол, трансферы и главные события РПЛ.

Наши гости:

М. Кержаков: • Кержаков: самое трудное золото / конец кар...

Зырянов: • Зырянов: звёздная болезнь / поездки на мет...

Аршавин: • Аршавин: о конфликте с Семаком, молодых в ...

Радимов: • Радимов: не готов быть тренером в РПЛ / ус...

Широков: • Широков: драка со Спаллетти / бардак в Спа...

Сергеев: • Сергеев: детство в Череповце / отказал ЦСК...

Горшков: • Горшков: отказал «Спартаку», фанат «Зенита...

Чистяков: • Чистяков: отношение к Соболеву, поддержка ...

Алип: • Алип: Казахстан / бразильцы / драки / хейтеры

Глушенков: • ГЛУШЕНКОВ: наглость / деньги / Барселона

#Зенит #ТрансферыЗенита #РПЛ