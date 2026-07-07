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Чемпионат мира по футболу 2026 дарит нам супер футбол каждый день! И сегодня ЧМ предлагает 2 классные вывески. Аргентина и Египет встречаются в первой паре дня. Месси забивает в каждой игре и не может остановиться. Сумеет ли что-то противопоставить Салах? Швейцария и Колумбия сыграют последний матч 1/8 плей-офф. Равные команды, ждем зарубу.

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Михаил Горячев -футбольный комментатор - подробно разбирает все матчи ЧМ в Превью на своем канале FootballMike. Подпишись чтобы ничего не пропустить.