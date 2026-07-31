Костёр, гитара хот-доги и разговоры по душам с футболистами сборной России 🔥

В новом выпуске полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и вратарь «Спартака» Александр Максименко встретились у костра, чтобы поговорить не только о футболе, но и о жизни за пределами поля.

Первые матчи и большие турниры, хобби и страхи, мечты и планы на будущее — получился честный и тёплый разговор.

Смотрите новый выпуск и пишите в комментариях, какой момент запомнился вам больше всего!