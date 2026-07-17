Ямаль закончит эпоху Месси в финале ЧМ-2026? | Мостовой, Игнашевич, Гаджиев | Кто здесь Царь? #7
Каждый новый выпуск нашего шоу «Кто здесь царь?» получается жарче прыдыдущего. В этот раз оценивать аргументы Игнашевича и Мостового пришел президент Fight Nights Камил Гаджиев!
Перед битвами за медалями мы разобрали:
🇫🇷 Кто виноват в провале сборной Франции
🏴 Можно ли назвать Тухеля трусом
👏 Какие игроки затащили на ЧМ
🧠 Кто лучший тренер турнира
🏆 Каким будет финал?
Игнашевич и Мостовой уже знают, что ждать от Ямаля и Месси. Скорее включай 👇