Каждый новый выпуск нашего шоу «Кто здесь царь?» получается жарче прыдыдущего. В этот раз оценивать аргументы Игнашевича и Мостового пришел президент Fight Nights Камил Гаджиев!

Перед битвами за медалями мы разобрали:

🇫🇷 Кто виноват в провале сборной Франции

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Можно ли назвать Тухеля трусом

👏 Какие игроки затащили на ЧМ

🧠 Кто лучший тренер турнира

🏆 Каким будет финал?

Игнашевич и Мостовой уже знают, что ждать от Ямаля и Месси. Скорее включай 👇