Большое интервью с нападающим «Салавата Юлаева» Владиславом Ефремовым — одним из самых недооцененных игроков команды последних сезонов.

Отдельное спасибо моим друзьям из FONBET за поддержку проекта «Роман с Хоккеем». Благодаря этому партнерству у меня есть возможность делать большие интервью, авторские разборы и регулярно выпускать качественный хоккейный контент.

В этом выпуске подробно говорим об итогах сезона, работе с Виктором Козловым, роли Евгения Кузнецова в раздевалке, переходе Вадима Шипачева, уходе Алексея Василевского, финансовой ситуации в клубе, атмосфере внутри «Салавата», игре на вбрасываниях, любимых местах Башкирии и многом другом.