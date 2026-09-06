Флик наслаждается своей атакой | Барселона - Валенсия 5:0
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«Барса» разгромила «Валенсию» со счетом 5:0 и единолично возглавила турнирную таблицу Ла Лиги. Рафинья продолжает забивать в каждом туре.
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