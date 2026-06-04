Павел Адышкин – талантливый бегун клуба «Беговой монастырь». Он «выстрелил» в сезоне 2022 – установил рекорд трассы на «Ночном забеге» в Москве, победил на Московском полумарафоне и «Северной столице».

Мы провели один день в Москве с Пашей: понаблюдали за обычным днем, где он совмещает свои тренировки с тренировками учеников, и вырвали его из рутины, отправившись в музей и на стадион, чтобы поговорить про спорт, который занимал сердце Паши до бега. Футбол.

Особенная благодарность – ФК «Локомотив» и Музею советских игровых автоматов за помощь в съемках.