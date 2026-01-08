Рафинья и Руни даже не почувствовали | Барселона - Атлетик 5:0
Мы в телеге - https://t.me/barcafamilyyy
«Барселона» разгромила «Атлетик Бильбао» в полуфинале Суперкубка Короля (Испании). Дубль Рафиньи и голы Руни, Феррана Торреса и Фермина Лопеса сделали счет 5:0
Мы в телеге - https://t.me/barcafamilyyy
Футболки «Барсук» – https://t.me/BFsuk
Форма «Барселоны» – https://t.me/BarcaFamilyShop
Форма других клубов – https://t.me/FootballFamilyShop
Barca Family Office – https://t.me/tribute/app?startapp=sjHP
Barca Family News - https://t.me/BarcaFamilyNews
Мемселона – https://t.me/Memcelona