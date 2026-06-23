Хулиан Альварес отказался от «Атлетико» ради «Барселоны»
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Хулиан Альварес публично заявил, что хочет покинуть «Атлетико Мадрид», чтобы осуществить свою мечту. Теперь время «Барселоны» действовать.
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