Ливерпуль, Челси и Арсенал забирают победы. Но как по-разному они были добыты: Челси дожал Вест Хэм, когда Росеньор понял, что надо выпустить лидеров, В итоге Энцо Фернандес и Жоао Педро сделали результат. Ливерпуль хлопнул Ньюкасл: Экитике и Вирц забивают красивые голы и продолжают круто комбинировать вместе. Арсенал не заметил Лидс: снова голы с угловых, плюс Дьекереш и Жезус.

Добро пожаловать на эмоциональный обзор матчей от комментатора АПЛ Михаила Горячева.

Таблица АПЛ в зоне Лиги Чемпионов очень плотная. Английская Премьер лига продолжает отжигать.