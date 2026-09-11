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Большой пресс-подход президента КХЛ Алексея Морозова после заседания Совета директоров Лиги.

Главная цифра дня — 2 364 825 558 рублей. Именно столько КХЛ распределит между клубами по итогам сезона 2025/26 — это новый рекорд. Больше всех получит «Локомотив» — почти 216 миллионов рублей. Ещё более 544,5 млн рублей будет направлено детско-юношеским спортивным школам.

Но главной темой для обсуждения стала идея, которую КХЛ рассматривает уже на следующий сезон: проводить серию буллитов ещё до стартового вбрасывания. А если после основного времени и овертайма победитель не определится — засчитывать результат этой серии.

Зачем это нужно Лиге? Не будет ли команда, выигравшая буллиты до матча, иначе играть в овертайме? Почему сейчас исполняют три броска, а не пять? И можно ли сделать так, чтобы каждый следующий буллит исполнял новый хоккеист? Подробно обсудили идею с Алексеем Морозовым прямо на пресс-подходе.

Но новая стратегия КХЛ гораздо шире одного эксперимента. Лига хочет увеличить активную аудиторию, превратить поход на хоккей в полноценный городской досуг, развивать матч-дэй и работать с билетной программой клубов.

Отдельно поговорили о стоимости билетов и о том, почему КХЛ сравнивает хоккей уже не только с другими видами спорта, но и с концертами и театрами.

Большой блок стратегии посвящён самим хоккеистам. КХЛ хочет системно находить и развивать игроков-кумиров, запустить рейтинг медиа-активности и даже стимулировать лучших дополнительными выплатами. Алексей Морозов признал и существующую проблему: иногда сами клубы и тренеры ограничивают медийность игроков, особенно после неудачных матчей.

Обсудили и конкретные хоккейные вопросы: возможное возвращение пяти буллитов, дисквалификации игроков за пропуск мероприятий Лиги, травмы хоккеистов во время самостоятельной подготовки к сезону, взаимодействие с НХЛ, будущее международных матчей, открытие Volga Arena и даже предстоящую реконструкцию Кубка Гагарина.

Получился почти час вопросов о том, куда КХЛ собирается двигаться в ближайшие три года и каким Лига хочет сделать хоккей для болельщиков.

Все матчи можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс: https://hd.kinopoisk.ru/sport/competition/114412/

Спасибо Фонбет за поддержку проекта «Роман с Хоккеем» и возможность делать для вас такие материалы.

Спасибо КХЛ за возможность работать на таких мероприятиях.

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