Знаете, как определить настоящую футбольную суперзвезду? Нужно подойти к человеку, который вообще не следит за происходящим в нашей любимой игре, и назвать фамилию. Если собеседник понял, о ком речь – футболиста можно считать селебрити. Список на самом деле не слишком длинный: Месси, Роналду, Неймар, Роналдиньо, Марадона, Пеле и еще несколько легенд. Элитный клуб.

Этим летом в него вошел Эрлинг Холанд. Норвежец во всех смыслах так мощно провел чемпионат мира, что стремительно стал заметной частью современной поп-культуры, чем дал повод еще раз углубиться в его роботизированную вселенную.

Очевидно, что к успеху форварда большое отношение имеет отец – Альф-Инге. Поэтому в разговоре о величии Эрлинга нельзя игнорировать тему семьи. Встречайте Холандов в новом выпуске исторического цикла «Футбольного клуба»!

Ведущий выпуска: Тимофей Синявский https://t.me/sinyavskiytim

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00:00 Кто лучше всех провел чемпионат мира?

00:58 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»!

01:24 Каким футболистом был Холанд-старший

03:09 Роковой баттл с Роем Кином

05:04 Почему на самом деле закончилась карьера отца

06:38 Альф-Инге поиграл и на любительском уровне

07:32 Взаимная ненависть к Кину жива до сих пор

08:02 Жена – тоже спортсменка

08:30 Чем занимаются другие близкие родственники Эрлинга

09:25 Воспоминания о детстве

10:15 Влияние отца

11:01 В «Мольде» повезло с тренером

12:42 Кто мог подписать раннего Холанда

13:47 Переезд в Австрию и сложная адаптация

14:30 Шокирующий прорыв

15:42 Лучший вариант среди грандов

16:04 Фантастический период в Дортмунде

17:59 По стопам отца – в «Ман Сити»

18:45 Эрлинг сразу взялся за рекорды

19:35 Новый контракт, сложности и эволюция

21:35 Холанд – больше, чем просто наконечник

22:08 Сборная Норвегии до появления суперфорварда

23:24 Мощнейший отбор на ЧМ-2026

23:54 Тяжелая группа и долгожданный плей-офф

25:19 Выход за рамки футбола

26:53 Ферма и рэп

28:26 Безупречный имидж: обаяние, самоирония, доброта

29:16 Показательная история о Холандах

30:45 Мегазвезда без потолка