СЕМЬЯ ХОЛАНДОВ. Как Эрлинг стал мировой звездой
Знаете, как определить настоящую футбольную суперзвезду? Нужно подойти к человеку, который вообще не следит за происходящим в нашей любимой игре, и назвать фамилию. Если собеседник понял, о ком речь – футболиста можно считать селебрити. Список на самом деле не слишком длинный: Месси, Роналду, Неймар, Роналдиньо, Марадона, Пеле и еще несколько легенд. Элитный клуб.
Этим летом в него вошел Эрлинг Холанд. Норвежец во всех смыслах так мощно провел чемпионат мира, что стремительно стал заметной частью современной поп-культуры, чем дал повод еще раз углубиться в его роботизированную вселенную.
Очевидно, что к успеху форварда большое отношение имеет отец – Альф-Инге. Поэтому в разговоре о величии Эрлинга нельзя игнорировать тему семьи. Встречайте Холандов в новом выпуске исторического цикла «Футбольного клуба»!
Ведущий выпуска: Тимофей Синявский https://t.me/sinyavskiytim
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00:00 Кто лучше всех провел чемпионат мира?
00:58 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»!
01:24 Каким футболистом был Холанд-старший
03:09 Роковой баттл с Роем Кином
05:04 Почему на самом деле закончилась карьера отца
06:38 Альф-Инге поиграл и на любительском уровне
07:32 Взаимная ненависть к Кину жива до сих пор
08:02 Жена – тоже спортсменка
08:30 Чем занимаются другие близкие родственники Эрлинга
09:25 Воспоминания о детстве
10:15 Влияние отца
11:01 В «Мольде» повезло с тренером
12:42 Кто мог подписать раннего Холанда
13:47 Переезд в Австрию и сложная адаптация
14:30 Шокирующий прорыв
15:42 Лучший вариант среди грандов
16:04 Фантастический период в Дортмунде
17:59 По стопам отца – в «Ман Сити»
18:45 Эрлинг сразу взялся за рекорды
19:35 Новый контракт, сложности и эволюция
21:35 Холанд – больше, чем просто наконечник
22:08 Сборная Норвегии до появления суперфорварда
23:24 Мощнейший отбор на ЧМ-2026
23:54 Тяжелая группа и долгожданный плей-офф
25:19 Выход за рамки футбола
26:53 Ферма и рэп
28:26 Безупречный имидж: обаяние, самоирония, доброта
29:16 Показательная история о Холандах
30:45 Мегазвезда без потолка