Камеру убери 5 серия | Увольнение Рише, новый главный тренер, Светлаков и Мыльников | ХК Трактор
Камеру убери 4 серия | Кравцов вернулся, Почему ушел Бен Гру? Рише пихает в раздевалке | ХК Трактор
Победная раздевалка | «Даже Андрей забил», Кравцов лучший, Григоренко тоже лучший | ХК Трактор
Камеру убери 3 серия | Ливо про лучших в лиге, Дронов про дисквалификацию, Свет Дэй | ХК Трактор
Победная раздевалка | У Дригера есть монета! Первые шайбы Коршкова и Никонова | ХК Трактор
Евгений Корешков с микрофоном | Общение с Ливо, наставление Никонову, победа над Сибирью | Трактор