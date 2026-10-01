МАН СИТИ КОНЕЦ? ЭСТЕВАО В БАРСЕЛОНЕ? КАК ДЕЛА У ИГРОКОВ ЧЕЛСИ В СБОРНЫХ?
Лучший телеграм-канал о Челси: https://telegram.me/breakevens
Мой канал про мировой футбол: https://telegram.me/futkirillica
Подписка на бусти: https://boosty.to/breakevens
Магазин качественной реплики Overtime: https://telegram.me/shop_overtime
По промокоду BREAKEVEN скидка 10%!
Наш магазин оригинальной атрибутики: https://t.me/breakevens_shop
0:00 - КВЯКБ
1:07 - Что с каналом в международный перерыв?
5:33 - Инфантино против всех
10:37 - АПЛ против Сити
19:36 - Игроки Челси в сборных
28:53 - Кто вернулся к тренировкам и что там с Кайседо
32:39 - Эстевао в Барселоне?
35:45 - Фабрегас может пойти в Челси?
Наш паблик о Челси ВК: https://vk.com/breakevens
Инстаграм с рилзами: instagram.com/breakevens_reels
Если вы решили разово поддержать проект: http://www.donationalerts.ru/r/breakeven
Ссылка на мой инстаграм: instagram.com/cardi0machine
Московский фан-клуб Челси: https://telegram.me/moscow_blues
#chelsea
#челси #новостичелси