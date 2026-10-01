Лучший телеграм-канал о Челси: https://telegram.me/breakevens

Мой канал про мировой футбол: https://telegram.me/futkirillica

Подписка на бусти: https://boosty.to/breakevens

Магазин качественной реплики Overtime: https://telegram.me/shop_overtime

По промокоду BREAKEVEN скидка 10%!

Наш магазин оригинальной атрибутики: https://t.me/breakevens_shop

0:00 - КВЯКБ

1:07 - Что с каналом в международный перерыв?

5:33 - Инфантино против всех

10:37 - АПЛ против Сити

19:36 - Игроки Челси в сборных

28:53 - Кто вернулся к тренировкам и что там с Кайседо

32:39 - Эстевао в Барселоне?

35:45 - Фабрегас может пойти в Челси?

Наш паблик о Челси ВК: https://vk.com/breakevens

Инстаграм с рилзами: instagram.com/breakevens_reels

Если вы решили разово поддержать проект: http://www.donationalerts.ru/r/breakeven

Ссылка на мой инстаграм: instagram.com/cardi0machine

Московский фан-клуб Челси: https://telegram.me/moscow_blues

#chelsea

#челси #новостичелси