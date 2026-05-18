Приветствуем любителей хоккея! Это новый выпуск шоу — «КХЛ ЗДЕСЬ», в котором Владимир Гучек, Леонид Вайсфельд, Сергей Гимаев и Алексей Емелин разобрали матчи финальной серии Кубка Гагарина.

Почему в третьей игре было так сложно заметить преимущество одной из команд? И это подопечные Боба Хартли смогли найти и реализовать свои моменты — даже не в самых очевидных ситуациях. В чем вина Ак Барса — зачем казанцы так много позволяли сопернику играть на добивании? И почему не стоит винить в пропущенных шайбах Билялова?

Четвёртый матч серии начался с жалоб игроков — да как так? Что за трэшток случился между Суриным и Сафоновым? Почему в самой игре было так мало голевых моментов? Исаев перезагрузился, но «Локомотив» будто дрогнул в этом матче? Сколько ещё продлится серия и у кого больше шансов на победу? Желаем приятного просмотра!