Сборы. День 11. Тренировка от Сафонова, диета Кисляка и перелет в Екатеринбург
Сборная России провела тренировку в Казани и отправилась в Екатеринбург для подготовки к матчу с Намибией.
В новом выпуске Матвей Сафонов проводит тренировку вратарей, Александр Головин и Александр Соболев продолжают свои высокие диалоги, Матвей Кисляк рассказывает про диету, а юные болельщики встречаются со своими кумирами.
А ещё — тёплая встреча команды в Екатеринбурге.
Смотрите новый выпуск дневника сборов!
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