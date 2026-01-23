Год только начался, а в нем уже много чего произошло. Например, самой желанной вещью в гардеробе стал серый костюм Nike.Все началось с ттого, что США захватили президента Венесуэлы Николоса Мадуро. В тот же день Дональд Трамп выложил фото венесуэльского главы с завязанными руками, в маске и наушниках. Он был одет в серый костюм Nike Tech. И тут понеслось. Даже Nike не успевал за хайпом, компания распродала как минимум полугодовой запас костюмов меньше, чем за месяц. Год только начался, а уже такое медиасобытие! Но прежде, чем разгоняться в 2026-м, давайте немного взглянем назад. В этом ролике вспоминаем 2025 год самыми крутыми перфомансами в соцсетях, рекламными роликами, хитрым маркетингом и очень необычными активностями на стадике. Каждый год мы делаем такие ролики вместе с каналом «Спортивный маркетолог», подписывайтесь на ребят.