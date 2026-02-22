В этом ролике вспомним невероятное событие 2004 года. А именно «Порту» Жозе Моуринью – скромный коллектив без суперзвезд – разгромил «Монако» в финале Лиги чемпионов со счетом 3:0. И вошел в историю. Тот вечер стал особенным и для российского футбола: Дмитрий Аленичев стал первым россиянином, забившим в финале главного турнира Европы. Это была вторая подряд победа Порту в Еврокубках - в 2003-м команда выиграла Кубок УЕФА. Где сейчас те, кто творил это чудо? Как сложились их судьбы? Кто пошел на повышение и перебрался в топ-клуб, а кто отправился за баблом? Причем не в Китай, а в Россию. Кто стал легендой и после карьеры спортсмена занял серьезный пост, а кто без футбола пошел по наклонной – влез в долги и не вылезает из скандалов?

