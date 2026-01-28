В этом ролике вернемся в 2011-й. Он был аж 15 лет назад! Тогда мир увидел первый сезон «Игры Престолов», общественность забеспокоилась о безопасности атомных станций после трагедии на «Фукусиме», а Оскар получил фильм «Король Говорит!» с Колином Фёртом. Сейчас это прозвучит нереалистично, но 15 лет назад нынешний победитель ЛЧ играл вничью с белорусским клубом, армянским футболистам аплодировал чужой стадион, а в России выступал игрок, входящий в ТОП-8 в голосовании за “Золотой Мяч”. Удивлены? Это еще только начало. Так вот быстро летит время, в том числе и в футболе. Самые необычные и наверняка чуть позабытые истории оставили напоследок. Так что досмотрите это видео до конца, там точно будет чему удивляться.

