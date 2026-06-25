Павел Красковский — в «Торпедо» ⚡

Двукратный обладатель Кубка Гагарина заключил с нижегородским клубом двухлетний контракт ✍

За плечами 29-летнего габаритного (рост 194 см, вес 96 кг) центрального нападающего - 699 матчей в КХЛ (все в составе ярославского «Локомотива»). По ходу своих 13-ти сезонов в КХЛ Павел 79 раз поражал ворота соперников и 121 — ассистировал своим партнерам при взятии ворот 🚨

В течение своей карьеры Красковский стабильно получал возможность проявить себя при игре в неравных составах: и в большинстве, и в меньшинстве. Показатель выигранных за карьеру вбрасываний составляет 51,1%, а «плюс/минус» — «+69» 👍

Желаем Павлу успешного продолжения карьеры в составе «Торпедо»: ярких матчей, многочисленных побед и новых достижений!

Евгений Забуга, генеральный директор «Торпедо»:

💬 Подписание двухлетнего контракта с Павлом считаем трансферным успехом, поскольку у него было несколько достойных предложений, в том числе от родного клуба.

Своей карьерой Павел доказал надежность и стабильность, умение честно и терпеливо работать в разных ситуациях, а главное, умение добиваться максимальных результатов. Два подряд Кубка Гагарина и три подряд финала в его спортивной биографии - лучшее тому подтверждение.

Со своей стороны полагаем, что сможем предоставить ему возможности для дальнейшего спортивного роста и достижения высоких результатов в составе «Торпедо».

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