АПЛ, Превью 4 тура! МЮ — Манчестер Сити — главное дерби выходных: сможет ли Манчестер Юнайтед остановить мощный Манчестер Сити? Ливерпуль принимает Фулхэм, Челси сыграет с Халлом, Сандерленд попытается остановить Арсенал. Михаил Горячев и FootballMike разбирают весь тур: футбол, главные интриги, форма команд и всё самое интересное, что приготовила английская Премьер-лига.

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МЮ — Манчестер Сити — центральная вывеска 4 тура АПЛ. Первое манчестерское дерби сезона и серьёзнейшая проверка для обеих команд. Разбираемся, за счёт чего «Юнайтед» может доставить проблемы соседям и кто подходит к дерби в лучшем состоянии.

Ливерпуль — Фулхэм — мерсисайдцы играют дома и считаются фаворитами, но насколько комфортным получится этот матч? «Фулхэм» способен сделать жизнь «Ливерпуля» значительно сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Челси — Халл — ещё один матч, в котором от фаворита ждут только победы. Смотрим, как развивается новый «Челси» и есть ли у «Халла» шанс преподнести одну из главных сенсаций выходных.

Сандерленд — Арсенал — непростой выезд для одного из главных претендентов на чемпионство. Сможет ли «Арсенал» забрать три очка или «Сандерленд» заставит фаворита ошибиться?

И, конечно, говорим про все остальные матчи 4 тура АПЛ.

Астон Вилла — Ноттингем Форрест — две амбициозные команды и одна из самых любопытных встреч тура.

Борнмут — Брентфорд — матч соперников, которые способны доставить проблемы практически кому угодно.

Кристал Пэлас — Ипсвич — очередная проверка для «Ипсвича» после яркого старта сезона.

Тоттенхэм — Эвертон — интереснейшая вывеска и серьёзная проверка амбиций обеих команд.

Ковентри — Брайтон — важные очки и возможность набрать ход на старте чемпионата.

Лидс — Ньюкасл — «Элланд Роуд», сумасшедшая атмосфера и матч, от которого можно ждать настоящей рубки.

Все 10 матчей 4 тура АПЛ в одном большом превью. Разбираем состояние команд, ключевых футболистов, главные тенденции первых туров и самые интересные противостояния выходных.

Кто заберёт манчестерское дерби? Где случится главная сенсация тура? И кто потеряет очки — «Ливерпуль», «Челси» или «Арсенал»? Пишите своё мнение в комментариях!

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